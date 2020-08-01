Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.08.2020, 19:24 01.08.2020, 20:33
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Merkez Onikişubat ilçesindeki Fırnız bölgesinde piknikçilerin yoğun bulunduğu bölgede, iddiaya göre yol kenarına atılan sigara izmariti nedeniyle orman yangını çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, dozer, teknik personel ve işçilerle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Jandarma ve polis ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da yangın riskine karşı tahliye ediliyor.
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