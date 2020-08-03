Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

İlçeye bağlı Ayşepınarı mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 arazöz, 3 su tankı ve 1 helikopter ile müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında bir hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.