Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Haydarbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde Ş.C. ile A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KAHRAMANMARAŞ 13.07.2021, 11:31 13.07.2021, 19:03

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. aracından aldığı tabancayla Ş.C'ye ateş ederek yaraladı.

Ş.C, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.A. ise Cinayet ve Araştırma Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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