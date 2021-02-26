Kahramanmaraş'ta çıkan yangında ev ve araç kullanılamaz hale geldi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 26.02.2021, 00:22
Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir ikamette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, evin önünde park halinde bulunan 46 ACP 427 plakalı araca da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın sonucu park araç ile ev kullanılamaz hale geldi.
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