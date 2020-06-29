Kahramanmaraş'ta çılgın evlenme teklifi!

Uzun süredir beraber olduğu kız arkadaşına evlenme teklifi yapmak için vinç kiralayan Halil İbrahim Sözen kız arkadaşı Merve Kısakesen’in evinin önüne vinçle gelerek evlilik teklifinde bulundu.

Teklif sonrası vinçle aşağı inen çift sosyal mesafe kuralına uyup maske takıp bu anı oynayarak kutladılar.

HABER – EMRE ATAÇ