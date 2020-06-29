Kahramanmaraş'ta çılgın evlenme teklifi!
Kahramanmaraş’ta bir genç kiraladığı vinçle çıktığı binanın 2'inci katında kız arkadaşına evlilik teklif etti.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2020, 18:11
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Uzun süredir beraber olduğu kız arkadaşına evlenme teklifi yapmak için vinç kiralayan Halil İbrahim Sözen kız arkadaşı Merve Kısakesen’in evinin önüne vinçle gelerek evlilik teklifinde bulundu.
Teklif sonrası vinçle aşağı inen çift sosyal mesafe kuralına uyup maske takıp bu anı oynayarak kutladılar.
HABER – EMRE ATAÇ
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