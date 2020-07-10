Kahramanmaraş'ta cinayet!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 50 yaşındaki bir kişi, sabah saatlerinde pompalı tüfekle, gittiği evde başından vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Güneşli Mahallesi, Şirinevler Sokak'ta sabah saat 04:00'da yaşandı.
İddialara göre, Recep D. (50) isimli bir kişi, sabah saatlerinde Mesut Y.'nin (58) evine gitti. Aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiler bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mesut Y., evinde bulundurduğu pompalı tüfekle Recep D.'ye ateş açtı.
Pompalı tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Recep D. olay yerinde hayatını kaybetti. Sesi duyarak uyanan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olay yerinde bekleyen ev sahibi Mesut Y.'yi gözaltına aldı. Mesut Y.'nin evde bulunan eşi ve çocukları ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Elbistan Cumhuriyet Savcısının olay yerini incelemesinin ardından, hayatını kaybeden Recep D., Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemlerini alarak incelemelerini yaptı.
Daha önceden husumetli olduğu iddia edilen kişilerin ise neden kavga ettiği öğrenilemedi.
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