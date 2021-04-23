Kahramanmaraş'ta çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladılar!

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerde kutlanıyor. evlerini bayraklarla süsleyip renga renk giyinen çocuklar 23 Nisan'ı kutladı. Kimi şiir okudu kimi ise şarkı söyledi.



Evlerinin camlarını akşamdan süsleyen Kahramanmaraş’ta yaşayan çocuklar geçen yıl olduğu gibi bu sene de salgın tedbirleri nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde yaşadı.