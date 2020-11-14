Kahramanmaraş'ta Çocuklar ‘Çarpım Tablosu’nu Sevdi!
Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı etkinlikleri kapsamında iki seans olarak sahnelenen Çarpım Tablosu oyunu çocuklar tarafından ilgi ile izlendi.
KAHRAMANMARAŞ 14.11.2020, 17:54
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı etkinlikleri tiyatro ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Çarpım Tablosu isimli çocuk oyunu sahnelendi. Şebnem Güler Karacan’ın yazdığı, Osman Doğan’ın yönettiği oyun, 11.00 ve 13.00 olmak üzere iki gösterimle miniklerle buluşan Çarpım Tablosu isimli müzikli çocuk oyununu minikler çok sevdi.
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