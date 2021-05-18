Kahramanmaraş'ta çocukların tahta arabayla hız tutkusu görenleri şaşırttı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesine bağlı Büyükimalı Mahallesinde yaşayan Adem ve Hasan Kelkit kardeşler, tahta araba üzerinde yaptıklarıyla ralli sürücülerini kıskandırıyor.

Tam kapanmada önlemlerinde karayolunun boş olmasını fırsat bilen iki kardeşin, Çam Tepesi mevkiinden aşağı indiğini fark eden bir vatandaş, çocukların hız tutkusunu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.