Kahramanmaraş'ta çöp konteynerleri tek tek yıkanıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından günlük sokak, cadde ve parkların süpürülmesi, çöplerin toplanması, çöp konteynerlerinin boşaltılması gibi çalışmalara ek üç ayda bir çöp konteynerlerinin dezenfekte kamyonlarının içinde el değmeden yıkanması sağlanmaktadır.

İlgililerin aktardığı bilgiye göre bu tür rutin temizlikler ihtiyaç dahilinde daha sık zaman aralıklarında da yapılmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından il genelinde başlatılan yeni konteyner temizliği çalışmaları kapsamında Dulkadiroğlu İlçesi Çadırkent’te160 adet, Andırın’da90 adet, Çağlayancerit’te 70 adet, Pazarcık’ta 115 adet, Türkoğlu’nda 70 adet konteynerin temizliği bitmiştir. İl genelinde yaklaşık 1000 adet olan çöp konteynerlerinin temizlik çalışmaları diğer ilçelerde devam etmektedir.