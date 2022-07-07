Kahramanmaraş'ta çörekçilerin bayram mesaisi başladı!
Her ne kadar çörek bayramı olarak da bilinen ramazan bayramı olmasa da kurban bayramına saylı günler kala çörekçilerin yoğun mesaisi başladı.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 15:28
Özellikle bayramı şehir dışında geçirecek olanlar şimdiden alışverişini yaparken misafirlerine ikram edecek olanlar ise arefe gününü bekliyor.
Alfi Çörek Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli ilgiden memnun olduklarını söyleyerek bayram için hazırlıklarını tamamladıklarını sözlerine ekledi.
Namaz Vakti 07 Temmuz 2022
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|50
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|11. Denizlispor
|36
|49
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|36
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|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
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|38
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|36
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|O
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|38
|74
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|38
|71
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|38
|69
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|58
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|38
|56
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|38
|52
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|38
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|51
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|38
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|38
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|38
|40
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|38
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|38
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|38
|35
|19. Watford
|38
|23
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|Takımlar
|O
|P
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|38
|73
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|38
|71
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|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
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|62
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|38
|59
|8. Athletic Bilbao
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|10. Osasuna
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|42
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|42
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|39
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|39
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|39
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|38
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