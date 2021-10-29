Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu!

Vali Ömer Faruk Coşkun ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

4.5G ile aksu tv ekranlarından canlı olarak yayınlanan program Trabzon Bulvarı'nda düzenlenen törenle devam etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Coşkun, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin, bir milletin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla elde edilen büyük bir zafer olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemini anlatan şiirleri okudu, halk oyunu gösterisi sergilendi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyük şehir belediye başkanı hayrettin Güngör, türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise coşkulu bir kutlamanın yaşandığını belirtti.