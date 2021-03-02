Kahramanmaraş'ta DAEŞ operasyonu!
Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ üyesinin saklandığı eve Özel Haraket polisleri tarafından operasyon düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 02.03.2021, 15:04 02.03.2021, 16:54
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmalar sonucu DEAŞ terör örgütü üyesi bir kişinin Şeyh Adil Mahallesi Refet Efendi Caddesi üzerinde bir adreste sakladığı bilgisine ulaştı.
Özel Hareket polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi sakladığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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