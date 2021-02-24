Kahramanmaraş'ta dağcılar gara şehitleri için Kayranlı Dağı’nın zirvesine tırmandı
Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesinde Belediye Başkanı Ahmet Doğan ile belediye meclis üyeleri, Gara şehitleri için 2 bin 100 metre yüksekliğindeki Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar.
Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ile belediye meclisi üyelerinden oluşan 10 kişilik grup, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede zirve y saat süren tırmanış sonrası ulaştılar.
‘ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ PANKARTI AÇTILAR’
Tırmanış sonunda açıklama yapan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, canları pahasına ülkeyi savunan şehitlere ve gazilere her zaman minnettar olduklarını ifade ederek,
“Bu yürüyüşümüzü Gara Şehitlerimize ithaf ediyoruz. Bugün zorlu bir zirve yürüyüşü gerçekleştirerek 2 bin 100 metre yükseklikteki karlarla kaplı Kayranlı Dağı'na tırmandık.
Gara Şehitlerimiz, Kurtuluş Savaşı, Sarıkamış Şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. Vatanımız için şehit düşen tüm şehitlerimizi anarken onların çektikleri zorlukları anlamak, zor şartlarda nasıl vatan savunması yaptıklarını bir nebze de olsa görmek için yürüyüşümüzü gerçekleştirdik.
Tüm Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.
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