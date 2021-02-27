Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 27.02.2021, 12:44 27.02.2021, 18:03
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu M.T yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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