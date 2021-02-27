Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 27.02.2021, 19:31
Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olarak silahlı eylemlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.N, A.H. ve H.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N. ve A.H. tutuklandı, H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle 25 Şubat'ta düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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