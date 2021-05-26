Kahramanmaraş'ta dede yadigarı tohumla ekilen salatalık üreticisini sevindiriyor

Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştiği kentte, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'ndeki çiftçiler dedelerinden kalma asırlık tohumları toprakla buluşturarak yetiştirdikleri ürünleri tedarikçi firmalar aracılığıyla piyasaya sürüyor.

Lezzeti, aroması ve sululuğuyla dikkati çeken ve Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilen salatalık, market ile bakkal tezgahlarında 2 liradan satışa sunuluyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, yaptığı açıklamada, kentin örtü altı bitki yetiştiriciliğinde bölge illerine hitap ettiğini, salatalıkta hasadın başladığını belirtti.

- Yıllık 250 bin ton üretim

Arazide sık sık çiftçileri ziyaret ettiklerini ve üretimin arttırılması için çalıştıklarını vurgulayan Çetinkaya, "Kentte, yıllık ortalama 250 bin tona yakın salatalık üretimi yapılıyor ve bu alanda bölge illere göre, birinci sırada yer alıyoruz. Çiftçilerimizin ürettikleri mahsulleri tüketiciyle buluşturmaları da son derece önemli. Bu yörenin salatalığı da zaten aromasıyla öne çıkıyor." dedi.

Bölgede 20 yılı aşkın süredir dede tohumlarıyla köy salatalık üretimi yapan Hüseyin Sunar da Türkiye'nin birçok noktasını ve Avrupa'yı gezdiğini ancak Kahramanmaraş'ta yetiştirdikleri salatalığın aromasının diğer bölgelerde yakalanamadığını belirtti.



Bunun en büyük etkeninin iklim şartları olduğunu anlatan Sunar, "Bu salatalığın aroması Türkiye'nin hiçbir yerinde olmuyor. Nasıl ki Malatya'nın kayısı lezzeti ve Gaziantep'in fıstığının lezzeti diğer bölgelerde olmuyorsa bizim buradaki salatalık aroması da toprağından geliyor." diye konuştu.

Sunar, Türkiye'nin farklı illerine gönderilen salatalığın, tüketiciler tarafından beğenilmesi ve kısa sürede alıcı bulmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.