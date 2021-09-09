Kahramanmaraş'ta dehşet! Tartıştığı yengesini katletti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAHRAMANMARAŞ 09.09.2021, 14:21
Kahramanmaraş'ta dehşet! Tartıştığı yengesini katletti

Alınan bilgiye göre, Koçovası Mahallesi'nde H.B. (73) ile yengesi Mercan B. (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.B, yanındaki tabancayla Mercan B'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mercan B, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı H.B. ise olayda kullandığı tabancayla yakalanarak işlemleri için jandarmaya götürüldü.

#Kahramanmaraş #Afşin #eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurulan kadın
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