Kahramanmaraş'ta denetimler aralıksız sürüyor!
2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamanın 2.gününde de işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 06.12.2020, 13:53 06.12.2020, 20:02
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamanın başlamasının ardından kısıtlamanın 2.gününde de Kıbrıs ve Atatürk meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon bulvarları boş kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturdu.
Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde sokakların boş kaldığı kentte, yaya ve araç trafiği yok denecek kadar azaldı.
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