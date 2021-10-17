Kahramanmaraş'ta denetimlerde 13 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 13 silah ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ 17.10.2021, 20:03
Kahramanmaraş'ta denetimlerde 13 silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlarda 13 silah ve çok sayıda mermi ele geçiren ekipler, 13 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi.

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