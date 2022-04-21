Kahramanmaraş'ta depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde evin yanındaki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 21.04.2022, 09:03 21.04.2022, 16:27
Mağaralı Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlerin, deponun çevresindeki evlere sıçramaması için mücadele etti.
Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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