Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 20.35'te 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 12.12.2020, 00:12 12.12.2020, 10:19
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.35’de Dulkadiroğlu ilçesinde yerin 7.21 kilometre derinliğinde 1.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
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