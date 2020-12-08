Kahramanmaraş'ta deprem! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Kahramanmaraş'ta gece Saat 01.43'te merkez üssü Kahramanmaraş Çağlayancerit olan bir deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ 08.12.2020, 19:56 09.12.2020, 18:28

AFAD'dan aktarılan verilere göre, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde gerçekleşen, büyüklüğü 3.6 olan depremin derinliği 2.4 km olarak kaydedildi.

AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Kahramanmaraş Çağlayancerit’te korkutan bir deprem meydana geldi.

Sarsıntılar Gaziantep, Adıyaman ve Malatya illerinde de hissedildi. Depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

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