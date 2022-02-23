Kahramanmaraş'ta dereceye giren öğrenciler için gezi düzenlendi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Korkma! İstiklâl İlham Verir" projesi kapsamında yarıyıl tatilinde Kahramanmaraş'ın tüm ilçelerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Kahoot Bilgi Yarışmaları"nda dereceye giren öğrenciler için il merkezinde gezi programı ve sinema etkinliği düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 23.02.2022, 13:01
12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yarıyıl tatilinde Kahoot Bilgi Yarışması yapıldı. Kent genelindeki tüm ilçelerde yapılan yarışmalarda ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde dereceye giren ilk 10 öğrenci ve bu öğrencilerin danışman öğretmenleri için gezi düzenlendi.
Üç grup halinde yapılan program kapsamında Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Yedi Güzel Adam Müzesi ve Kahramanmaraş Kalesi gezildi.
Bunlarla birlikte çocukluk çağında şehit düşen Eren Bülbül’ün hatırası adına yapılan “Kesişme İyi ki Varsın Eren” filmini izleme etkinliği ise Arsan Center Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi.
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