Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 29.05.2022, 11:30
M.S. yönetimindeki 27 R 1203 plakalı otomobil, Doğu Çevreyolu Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki M.T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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