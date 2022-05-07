Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde devrilen otomobildeki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.05.2022, 10:42
E.K. (55) idaresindeki 06 BK 3880 plakalı otomobil, Afşin-Göksun kara yolu Yazıköy mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
İstinat duvarına çarpan otomobildeki S.K. (51), M.K. (12) ile M.K.K. (4) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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