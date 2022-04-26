Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 26.04.2022, 17:10
F.T. yönetimindeki 46 FJ 609 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'nda devrildi.
Kazada, sürücü ve otomobildeki S.S, M.F, A.S. ve T.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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