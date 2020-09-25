Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kahramanmaraş’ta düz yolda giderken kontrolden çıkan otomobil önce duvara çarptı, sonra takla attı.
KAHRAMANMARAŞ 25.09.2020, 12:06 25.09.2020, 19:27
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Kameralar tarafından da kaydedilen kazayı sürücü hafif yaralı olarak atlattı.
Kaza sabah saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda Abduülhamithan Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Çarşıya giden Esra B. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu birden kontrolden çıktı. Otomobil önce duvara çarptı, ardından da takla attı.
Kavşaktaki kameralar tarafında da kaydedilen kazada sürücü Esra B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Esra B.'nin uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Esra B. daha sonra tedavisi için sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
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