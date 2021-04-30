Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 30.04.2021, 10:40
Alınan bilgiye göre, Asef B. (75) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, ilçe kırsalındaki Kizirli Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Asef B'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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