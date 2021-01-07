Kahramanmaraş'ta dilenci uygulaması

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde ana cadde ve sokaklar başta olmak üzere, tüm kavşaklarda dilenci şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

Çevre illerden Kahramanmaraş'a geldiği tespit edilen 6 dilenci şahıs yakalandı. Şahıslara idari para cezası uygulandı. Dilencilik ve mendil satan 8 çocuk muhazafa altına alınarak ailelerine teslim edildi.

Aynı kapsamda yapılan uygulamada merkezi cadde, bulvarlar ve kavşaklarda satış yapan, kağıt toplayan 12 kişi men edildi.