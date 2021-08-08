Kahramanmaraş'ta diplomalı kadın esnaf kendine hayran bırakıyor!

Maraş’ın yöresel ev yemekleriyle onlarca kadının işini hafifletiyor. Öğretmen Zekiye Karaokur, yaptığı yemeklerle çalışan kadınların ve evde yemek yapamayanların imdadına yetişiyor.

Karaokur, 1981 yılında eğitim fakültesini kazandı. Başarılı bir eğitim sürecinin ardından eğitimini öğretmenlikle taçlandırdı ve Sinop iline atandı ama aile şartları nedeniyle mesleğini sürdüremedi.



Öğretmen Zekiye Karaokur, her şeye rağmen pes etmedi. Farklı meslek gruplarına yöneldi. Burada kendini geliştirerek 8 kişiye şimdi iş imkânı sunuyor.



Kahramanmaraş’ın yöresel ev yemekleriyle hem damakları lezzetlendiriyor hem de yaptığı yöresel yemekleri şehir dışına da gönderiyor.



Öğretmen Zekiye Karaokur, onlarca kişiye ilham oldu. Çevresindeki kadınlar ondan ilham alarak yöresel ev yemeklerine yöneldi. Ve kadınlar ev ekonomisine katkı da bulunuyorlar.

Muhabir: Gökhan ÇALI



