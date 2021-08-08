Kahramanmaraş'ta diplomalı kadın esnaf kendine hayran bırakıyor!
55 yaşındaki Zekiye Karaokur, 200 metrekare iş yerinde 8 kişiye iş imkânı sunuyor.
Maraş’ın yöresel ev yemekleriyle onlarca kadının işini hafifletiyor. Öğretmen Zekiye Karaokur, yaptığı yemeklerle çalışan kadınların ve evde yemek yapamayanların imdadına yetişiyor.
Karaokur, 1981 yılında eğitim fakültesini kazandı. Başarılı bir eğitim sürecinin ardından eğitimini öğretmenlikle taçlandırdı ve Sinop iline atandı ama aile şartları nedeniyle mesleğini sürdüremedi.
Öğretmen Zekiye Karaokur, her şeye rağmen pes etmedi. Farklı meslek gruplarına yöneldi. Burada kendini geliştirerek 8 kişiye şimdi iş imkânı sunuyor.
Kahramanmaraş’ın yöresel ev yemekleriyle hem damakları lezzetlendiriyor hem de yaptığı yöresel yemekleri şehir dışına da gönderiyor.
Öğretmen Zekiye Karaokur, onlarca kişiye ilham oldu. Çevresindeki kadınlar ondan ilham alarak yöresel ev yemeklerine yöneldi. Ve kadınlar ev ekonomisine katkı da bulunuyorlar.
Muhabir: Gökhan ÇALI
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0