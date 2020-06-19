Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı!
Kahramanmaraş'ta bir otomobil, sürücüsünün makas atarken hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Sürücü, kazadan hafif yaralanarak kurtuldu.
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2020, 20:42 19.06.2020, 23:02
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Kaza, akşam saatlerinde Kayseri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kayseri yolu üzerinde yan bordürlere çarparak durabildi olayda bir kişi hafif yaralandi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Meydana gelen kazada hafif yaralanan sürücü arabada bulunan Türk bayrağını alarak gögüsüne koydu.
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