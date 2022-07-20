Kahramanmaraş'ta direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil takla attı!
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, orta refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 20.07.2022, 12:18 20.07.2022, 16:44
Batı çevre yolu Göksun istikametinde seyreden A.D. idaresindeki otomobil, ağcalı alt geçit mevkisinde orta refüje çarparak devrildi.
Araçta sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince KSÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
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