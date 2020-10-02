Kahramanmaraş'ta doğal gaz kullanımı, odun ve kömür satışlarını düşürdü

Eskiden talebin yoğun olması nedeniyle yazdan alınan odun ve kömürlere, şimdilerde ise bakan olmuyor.



Kış aylarında ısınmanın önemli bir yolu olan odun ve kömür ise son yıllarda en çok köylerde ve şehrin ücra mahallelerinde doğalgaz tesisatı uygun olmayan binalarda kullanılmaya devam ediyor.



