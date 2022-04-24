Kahramanmaraş'ta doğal taşlar şifa dağıtıyor

Akik, Ametist, Ay ve Güneş Taşı, Kehribar, başta olmak üzere onlarca taş çeşidi ile bu taşlardan yapılan kolye, yüzü ve bileklikler Kahramanmaraş’ın ilk doğal taş mağazasında satışa çıktı.

Doğal ve şifalı taşlar hakkında bilgiler veren işletme sahibi Feray Büyükçapar, birçok rahatsızlıklar için bu taşların kullanılabileceğini söyledi.

Doğal ve şifalı taşların büyük bir kısmını Kahramanmaraş’ta çıkartan Murat Büyükçapar, ise hobi olarak başladığı işin artık geçim kaynağı olduğunu söyledi.