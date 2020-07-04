Kahramanmaraş'ta doğaseverler buraya akın ediyor!

Kent merkezine 13 kilometre mesafedeki, 2301 rakımlı Ahir Dağı'nın tepe noktasında bulunan, kışın buz tutan bu yüzden de "Buz Gölleri" olarak da anılan Kara Göl ve Küçük Göl doğaseverleri ağırlıyor.



Kış ve bahar aylarında yağan kar ve yağmur sularının birikmesiyle oluşan göller, ağustos ayı ortalarında tamamen çekiliyor.



Bölgeyi gezmeye gelen Fatih Arslan, kentte yaşamasına rağmen bu zamana kadar fırsatını bulmadığı, alanı çok beğendiğini söyledi.



Mehmet Sabah da kar ve yağmur sularının Ahir Dağı'nın zirvesinde güzel görüntü oluşturduğunu, bunu da görmekten mutlu olduğunu söyledi.