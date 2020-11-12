Kahramanmaraş'ta 'Doğu Türkistan Milli Günü' etkinkiği!

Bu nedenle, iki Cumhuriyet’in yıl dönümü “Doğu Türkistan Milli Günü” olarak kutlanıyor ve Doğu Türkistanlı Uygur ve diğer Türk toplulukları için 12 Kasım tarihi büyük bir önem taşıyor.

Bağımsızlık ateşini yakan Doğu Türkistanlılar 12 Kasım 1933’te Birinci Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurmuştu.

12 Kasım’ın anlam ve önemini Aksu Haber’e değerlendiren KSÜ Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Alimcan Buğda şu ifadelere yer verdi.