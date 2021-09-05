Kahramanmaraş'ta doktorun ölümüne yol açan sürücü tutuklandı
Kahramanmaraş'ta, diş hekiminin hayatını kaybettiği kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 05.09.2021, 15:44
Edebiyat Yolu Erdem Bayazıt Tüneli'nde, Orhan Kar idaresindeki 35 KSA 94 plakalı motosiklet ile aracının çarpışmasından sonra kaçan sürücünün kimliği belirlendi.
Çevredeki kamera görüntülerinden kazaya karışan araç ile sürücüsü M.B'yi tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi Göksun ilçesindeki ikametinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. M.B'nin, aracıyla motosikletine çarptığı Orhan Kar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.
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