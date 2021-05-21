Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık olayında 1 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Piyasaya sahte para sürüldüğü, sahte evrak düzenlendiği ve düzenlenen evrakla yurt dışına adam kaçırıldığı iddiasıyla Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden D.K ile M.K emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken F.K. adliyeye sevk edildi.

F.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet ekiplerince 19 Mayıs'ta bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda sahte para, sahte para basımında kullanılan kağıt, baskı malzemesi, renkli yazıcılar, sahte ehliyet, sahte yurt dışı vize evrakları, sahte pasaporta ait malzemeler gibi suçta kullanılan eşyalar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.