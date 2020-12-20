Kahramanmaraş'ta dolandırıldığını iddia eden kadın girişimci yardım bekliyor!
İkamet ettiği ve iş yeri atölyesi olarak kullandığı evi soyulan kadın girişimci Güngör Koyugölge yetkililerden yardım eli uzanmasını bekliyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.12.2020, 17:24 20.12.2020, 18:11
Dikiş nakış yaparak aile ekonomisine katkıda bulunan aynı zamanda KOSGEB desteği sayesinde evini işyerine çeviren Koyugölge, Geçtiğimiz yıl Kasım Ayı’nda şehir dışına çıkmasıyla, evde olmadığı 3 gün boyunca evin içerisinde bulunan bütün eşyaların sökülerek çalındığını belirtti.
Soygunun ekip halinde yapıldığını belirten Koyugölge, soyulan evden yaklaşık değeri 700 bin tl olan birçok atölye malzemeleri ve ev gereçlerinin çalındığını söyledi.
Konuşmasının devamında Koyugölge çalınan eşyaların bir kısmının geri bulunduğunu ama kullanılmaz halde olduğunu ifade etti.
1 yıldır hukuk mücadelesi veren Koyugölge çalınan tüm eşyaların hasarsız şekilde geri getirilmesini, eskisi gibi iş yerinde üretimini yapabilmek istiyor.
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