Kahramanmaraş'ta down sendromlu gencin yüzünü jandarma güldürdü
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla 18 yaşındaki down sendromlu genci ziyaret ederek, hediye verdi.
KAHRAMANMARAŞ 21.03.2021, 20:30
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Can Gülep'i ziyaret etti. Ekipler, bir süre sohbet ettikleri Gülep'i jandarma aracına bindirerek ilçede tur attı.
Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren Gülep, daha sonra gün dolayısıyla alınan pastanın üzerindeki mumları üfledi.
Jandarma ekiplerince bere ve yelek giydirilen Gülep, ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gülep'in ailesi, oğullarına 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında sevinç yaşatan jandarma ekibine teşekkür etti.
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