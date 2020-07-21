Kahramanmaraş'ta drone eğitimine katılanlara belgeleri verildi!

Doğu Akdeniz kalkınma Ajansı ve Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilerin gelişen çağa ayak uydurmaları ve yasal ehliyetli kullanıcı olmaları için drone pilot eğitimi vermişti. Eğitiminde başarı elden eden gazetecilere hem katılım belgeleri hem de ehliyetleri verildi.



Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ali Eskalen, programda bir konuşma yaptı.

Doğu Akdeniz kalkınma Ajansı genel sekreteri Onur Yıldız ise yapılan kursun önemini anlattı.

