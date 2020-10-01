Kahramanmaraş'ta düğün eğlencesinde kuralları hiçe saydılar!

Kahramanmaraş’ta düğün eğlencesi sonrası gelin indirme merasiminde toplanan kalabalık grup, kural tanımadı.

KAHRAMANMARAŞ 01.10.2020, 15:29 01.10.2020, 20:09
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Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi hastane sokağı üzerinde gelin indirme merasiminde bir araya gelen kalabalık grup, maske, sosyal mesafe ve trafik kullarını hiçe saydı.

Yol ortasında yüksek sesli müzik eşliğinde oynayan, zaman zaman trafiği kapatan kalabalık gurup, çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Vatandaşların tepkisiyle karşılan grup, bir süre sonra geldikleri araçlarla sokaktan ayrıldılar.

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