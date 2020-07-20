Kahramanmaraş'ta düğün öncesi tüm gelin adaylarının uğrak yeri!

Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında faaliyetlerine bir süre kısıtlama getirilen düğün salonları, 1 temmuz itibariyle “yeni normal” kuralları kapsamında yeniden hizmet vermeye başladı.

Özellikle gelinlerin düğünden önce vazgeçilmez en büyük eğlencelerinden biri olan kına geceleri için ise kına malzemesi satan esnaflarda da şimdilerde yoğunluk yaşanıyor.

Ciddi bir yoğunluk yaşandığını dile getiren kapalı çarşı esnafı İhsan Tanış her bütçeye göre özel paketler sunduklarını dile getirdi.