Kahramanmaraş'ta düğün öncesi tüm gelin adaylarının uğrak yeri!
Kahramanmaraş'ta kına malzemesi satanlar bu günlerde yoğun mesai harcıyor
KAHRAMANMARAŞ 20.07.2020, 17:25 20.07.2020, 19:33
49
Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında faaliyetlerine bir süre kısıtlama getirilen düğün salonları, 1 temmuz itibariyle “yeni normal” kuralları kapsamında yeniden hizmet vermeye başladı.
Özellikle gelinlerin düğünden önce vazgeçilmez en büyük eğlencelerinden biri olan kına geceleri için ise kına malzemesi satan esnaflarda da şimdilerde yoğunluk yaşanıyor.
Ciddi bir yoğunluk yaşandığını dile getiren kapalı çarşı esnafı İhsan Tanış her bütçeye göre özel paketler sunduklarını dile getirdi.
27°
açık
Namaz Vakti 21 Temmuz 2020
|İmsak
|03:39
|Güneş
|05:20
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25