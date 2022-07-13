Kahramanmaraş'ta düğünde ortalık savaş alanına döndü!
Kahramanmaraş'ta bir düğün salonunda iki aile arasında tartışma çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 13.07.2022, 15:43 13.07.2022, 18:47
Tartışmanın kavgaya döndüğü düğünde taraflar birbirine girdi. Düğün salonunda maddi hasar meydana gelirken Kavgada bir kişi hafif yaralandı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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