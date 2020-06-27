Kahramanmaraş'ta dükkan kepengine sıkışan kuş kurtarıldı!

Elbistan’da Güneşli Mahallesi Geyikli Sokak üzerindeki bir dükkânın kepenginde çırpınan kuşu gören üniversite öğrencisi İzzet Teke’nin haber vermesi üzerine belirtilen adrese giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiye Müdürlüğü personelleri kuşu sıkıştığı yerden kurtardı.

Doğal yaşamına dönmesi için bırakılan ebabilin uçamaması üzerine yaralandığını anlayan itfaiye erlerince veterinere götürülen kuşun yarası pansuman edildi.

Birkaç gün uçamayacağı anlaşılan ebabil kuşu, karton kutuya bırakılarak, itfaiye müdürlüğü binasına götürüldü. Bir müddet burada misafir edilecek olan ebabil kuşu, iyileştikten sonra doğaya salınacak.