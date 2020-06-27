Kahramanmaraş'ta dükkan kepengine sıkışan kuş kurtarıldı!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir dükkanın kepengine sıkışan ebabil kuşu itfaiye erlerince kurtarıldı. Ayağından yaralanan ebabil veterinere götürülerek tedavi ettirildi.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2020, 18:02
52
Elbistan’da Güneşli Mahallesi Geyikli Sokak üzerindeki bir dükkânın kepenginde çırpınan kuşu gören üniversite öğrencisi İzzet Teke’nin haber vermesi üzerine belirtilen adrese giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiye Müdürlüğü personelleri kuşu sıkıştığı yerden kurtardı.
Doğal yaşamına dönmesi için bırakılan ebabilin uçamaması üzerine yaralandığını anlayan itfaiye erlerince veterinere götürülen kuşun yarası pansuman edildi.
Birkaç gün uçamayacağı anlaşılan ebabil kuşu, karton kutuya bırakılarak, itfaiye müdürlüğü binasına götürüldü. Bir müddet burada misafir edilecek olan ebabil kuşu, iyileştikten sonra doğaya salınacak.
32°
açık
Namaz Vakti 27 Haziran 2020
|İmsak
|03:19
|Güneş
|05:06
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:33
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|29
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Bursaspor
|30
|49
|4. Adana Demirspor
|29
|48
|5. Altay
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Giresunspor
|29
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|29
|41
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|29
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Wolverhampton
|32
|52
|6. M. United
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|31
|44
|9. Arsenal
|31
|43
|10. Crystal Palace
|31
|42
|11. Burnley
|31
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Newcastle
|31
|39
|14. Southampton
|31
|37
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|31
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|32
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|68
|2. Barcelona
|31
|68
|3. Atletico Madrid
|31
|55
|4. Sevilla
|32
|54
|5. Getafe
|31
|49
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|31
|46
|9. Athletic Bilbao
|32
|45
|10. Granada
|31
|43
|11. Osasuna
|31
|38
|12. Levante
|31
|38
|13. Real Betis
|31
|37
|14. Real Valladolid
|32
|35
|15. Deportivo Alaves
|31
|35
|16. Celta de Vigo
|31
|33
|17. Eibar
|31
|32
|18. Mallorca
|32
|26
|19. Leganés
|31
|25
|20. Espanyol
|31
|24