Kahramanmaraş'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, otizme dikkat çekilmesi amacıyla katılımcılara mavi atkı dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Onikişubat İlçesi Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin "Gelin-kaynana" drama oyunu sahnelendi.

Öğrencilerin davul zurna ritim gösterisiyle devam eden programda, Özel eğitim Uzmanı Dr. Mehmet Küçükgöz, "Otizm" konulu sunum yaptı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, yaptığı konuşmada, otizmin bir hastalık olarak değil, farklılık olarak değerlendirilmesinin gerektiğini söyledi.

Amaçlarının otizmli bireylerin, sosyal hayatta yer alabilmesi, ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsızca karşılayabilmesi olduğunu belirten Coşkun, "Hamdolsun ki devletimiz de otizmli çocuklarımızın daha iyi şartlara kavuşabilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla imkanlarını elinden geldiğince seferber etmektedir. Kuşkusuz otizmli bireylerin çocukluktan itibaren önyargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan hayatlarını kolaylaştırmaya çalışmak, toplumumuzdaki her bireyinin görevi ve en büyük arzusu olmalıdır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de otizmin, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişim bozukluğu olarak tanımlandığını hatırlattı.

Otizmin görülme sıklığının çok büyük bir hızla arttığını aktaran Güngör, "Günümüzde doğan her 68 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu evlatlarımızın sosyal hayata dahil olabilmeleri için mutlaka eğitim sistemi içinde yer almaları gerekiyor. Bu yüzden, otizmin kamuoyunda bilinirliğinin artması için hepimiz el ele vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Program, otizmli Kubilay Özbek'in piyanistliği eşliğinde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından verilen mini konserle sona erdi.

Programın ardından protokol üyeleri otizmli öğrencilerle gök yüzüne mavi balon bıraktı.