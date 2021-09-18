Kahramanmaraş'ta 'Dünya temizlik günü'nde anlamlı etkinlik!

Kahramanmaraş’ta bir grup çevre gönüllüsü ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Kuzey çevre yolu ve mesire alanında bir araya gelen çevre gönüllüleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kağıt, plastik, metal ve şişe gibi atıkları topladı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde bir araya gelerek farkındalık oluşturduklarını söyledi.



Çevre gönüllüleri, daha sonra Kahramanmaraş’ın birçok noktasında temizlik çalışması yaptı.