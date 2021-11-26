Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 26.11.2021, 18:27
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aslanbeyçiftliği Mahallesi'nde E.B.'nin (39) evinde T.T. (24) ve B.I. (34) ile uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin ikametinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
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