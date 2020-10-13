Kahramanmaraş'ta eğitim camiası "Geleceğe Nefes" olmaya devam ediyor!
Öğretmenlerin öğrencilerine kavuştuğu bir haftada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un anlamlı çağrısına kulak vererek İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz "Geleceğe Nefes" oldu.
KAHRAMANMARAŞ 13.10.2020, 18:28 13.10.2020, 19:32
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Öğretmenlerin öğrencilerine kavuştuğu bir haftada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un anlamlı çağrısına kulak veren eğitim camiası "Geleceğe Nefes" olmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Bakan Selçuk'un çağrısı üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Zeytindere İlk/Ortaokulunda fidan dikme etkinliğine katıldı.
Zeytindere İlk/Ortaokulunda fidan dikim alanında gerçekleştirilen programa Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül, okul müdürü ve öğretmenler katıldı.
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